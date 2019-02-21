21 Şubat 2019, 11:59
»»

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 1. Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 İstanbulspor-Hatayspor: Bahattin Şimşek

19.00 Balıkesirspor Baltok-Afjet Afyonspor: Mert Güzenge

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Boluspor-Adanaspor: Ali Şansalan

16.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Adana Demirspor-Altınordu: Emre Malok

24 Şubat Pazar:

13.30 Giresunspor-Altay: Özgüç Türkalp

13.30 Kardemir Karabükspor-Tetiş Yapı Elazığspor: Murat Erdoğan

16.00 Abalı Denizlispor-Osmanlıspor: Volkan Bayarslan

16.00 Gazişehir Gaziantep-Eskişehirspor: Burak Şeker Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor, Spor
Kaynak: AA