22 Şubat 2019, 21:17
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Burak CansızBalıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Sedat Şahintürk (90+3 Mehmet Boztepe), Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Foxi (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk


Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Burak Cansız

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Sedat Şahintürk (90+3 Mehmet Boztepe), Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Foxi (Dk. 58 Furkan Çil), Otoo, Beleck

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Metin Yüksel (Dk. 72 Mehmet Güven), Nazmi Candoğan (Dk. 85 Onur Ramazan Toprak), Cenk Güveç, Onurcan Güler (Dk. 46 Musa Araz), Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 54 Sedat Şahintürk, Dk. 67 Beleck (Balıkesirspor Baltok), Dk. 58 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Dk. 56 Glumac, Dk. 63 Okan Alkan, Dk. 90 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Balıkesirspor Baltok, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 2-1 yendi.

Ev sahibi ekipte Nizamettin Çalışkan, maçın 25. dakikasında kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi. Boztepe, Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan, Okan Alkan, Spor
Kaynak: AA


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