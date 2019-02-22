Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Burak Cansız Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Okan Alkan
, Glumac, Cüneyt Köz
, Doğa İşeri, Sedat Şahintürk (90+3 Mehmet Boztepe
), Nizamettin Çalışkan
(Dk. 87 Muhammed Ali Doğan
), Cumali Bişi
, Foxi (Dk. 58 Furkan Çil), Otoo, Beleck
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş
, Bayram Çetin
, Metin Yüksel (Dk. 72 Mehmet Güven), Nazmi Candoğan (Dk. 85 Onur Ramazan Toprak
), Cenk Güveç, Onurcan Güler (Dk. 46 Musa Araz), Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek
, Oltan
Karakullukçu
Goller: Dk. 54 Sedat Şahintürk, Dk. 67 Beleck (Balıkesirspor Baltok), Dk. 58 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Dk. 56 Glumac, Dk. 63 Okan Alkan, Dk. 90 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Balıkesirspor Baltok, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 2-1 yendi.
Ev sahibi ekipte Nizamettin Çalışkan, maçın 25. dakikasında kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Boztepe, Muhammed Ali Doğan, Nizamettin Çalışkan, Okan Alkan, Spor
Kaynak: AA