23 Şubat 2019, 18:17
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: EryamanHakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar BebekGençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Ahmet İlhan Özek (Dk.

Stat: Eryaman

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Uygar Bebek

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan, Selçuk Şahin, Jailton (Dk. 73 Nadir Çiftçi), Sessegnon (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Ahmet İlhan Özek (Dk. 79 Matei), Stancu

Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaadin Okumuş, Tarık Tekdal, Appindangoye, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Serkan Göksu, Vasilogiannis (Dk. 59 Leandrinho), Madinda (Dk. 46 Recep Aydın), Dialiba (Dk. 46 Emircan Altıntaş), Atabey Çiçek

Goller: Dk. 12 Karahan Yasir Subaşı (Kendi kalesine), Dk. 47 Stancu (Gençlerbirliği), Dk. 83 Leandrinho (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 55 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 68 Yasin Pehlivan, Dk. 79 Ahmet Oğuz, Dk. 84 Emrullah Şalk (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Ahmet Oğuz, Emrullah Şalk, Spor
Kaynak: AA


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