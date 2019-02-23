23 Şubat 2019, 18:49
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Muhammet YumakAdana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Semih Güler, Erdal Öztürk, Rassoul, Berk Yıldız, Kosecki (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Vedat Bora (Dk.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Emre Malok, Cemal Bingül, Muhammet Yumak

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Semih Güler, Erdal Öztürk, Rassoul, Berk Yıldız, Kosecki (Dk. 46 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Vedat Bora (Dk. 77 Gladkyy), Hamidou Traore, Pote

Altınordu: Erce Kardeşler, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı (Dk. 35 Serdar Deliktaş), Sinan Osmanoğlu, Ali Yaşar, Alican Özfesli, Berkay Samancı, Muhammed Mert (Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat Uçar, Anıl Koç (Dk. 77 Oğulcan Ülgün), Sefa Yılmaz

Goller: Dk. 25 Berk Yıldız, Dk. 31 Vedat Bora, Dk. 85 Gladkyy (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 6 Semih Güler, Dk. 29 Rassoul, Dk. 56 Hamidou Traore (Adana Demirspor), Dk. 45 Berkay Samancı, Dk. 58 Sinan Osmanoğlu, Dk. 82 Okan Derici (Altınordu)

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor, sahasında Altınordu'yu 3-0 yendi. Vedat Bora, Berk Yıldız, Semih Güler, Spor
Kaynak: AA


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