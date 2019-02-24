Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli
Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan
, Alpaslan Dedeş
, Erdem Bayık
Abalı Denizlispor
: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural
(Dk. 83 Gökhan Süzen
), Ziya Alkurt, Aissati, Oğuz Yılmaz
, Mehmet Akyüz
, Recep Niyaz
, Burak Çalık
(Dk. 70 Kehinde), Furkan Şeker
(Dk. 90+1 Seddar Karaman
), Kerem Can
Akyüz
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Anıl Karaer
, Lumanza, Ayuk, Numan Çürüksu
, Burhan Eşer
(Dk. 87 Beykan Şimşek
), Hasan Kılıç
, Muhammed Bayır
, Sinan Kurt (Dk. 81 Atakan Rıdvan Çankaya
), Mertan Caner Öztürk
(Dk. 79 Magaye)
Goller: Dk. 55 Hasan Kılıç, Dk. 90+5 Ayuk (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 81 Recep Niyaz (Abalı Denizlispor), Dk. 26 Numan Çürüksu, Dk. 71 Karcemarskas, Dk. 80 Anıl Karaer, Dk. 84 Caner Arıcı, Dk. 88 Muhammed Bayır, Dk. 90+1 Ayuk (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Osmanlıspor, deplasmanda Abalı Denizlispor'u 2-0 yendi.
Rakibinin 14 maçlık yenilmezlik serisine son veren Osmanlıspor, puanını 47'ye çıkarıp, averajla liderliğe yükseldi.
Denizli, Gökhan Süzen, Recep Niyaz, Denizlispor, Spor
Kaynak: AA