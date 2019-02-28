Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 24. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Adanaspor-Giresunspor: Bahattin Şimşek
2 Mart Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: Zorbay Küçük
16.00 Eskişehirspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan
16.00 Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: Tugay Kaan Numanoğlu
3 Mart Pazar:
13.30 Altınordu-Hatayspor: Çağdaş Altay
13.30 Ümraniyespor-Kardemir Karabükspor: Cihan Aydın
16.00 Boluspor-İstanbulspor: Kadir Sağlam
19.00 Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: Bülent Birincioğlu
4 Mart Pazartesi:
19.00 Altay-Balıkesirspor Baltok: Süleyman Abay
Adanaspor, Giresunspor, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: AA