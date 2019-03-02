02 Mart 2019, 16:10
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Şanlıurfa 11 NisanHakemler: Zorbay Küçük, Vural Gül, Cemal AlpayTetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Tufan Kelleci, Akakpo, Gökhan Akkan, Eren Çinkılınç, Kadir Bekmezci (Dk. 78 Murat Ceylan), Guidileye (Dk. 46 Dersim Şahan Kaynak), Traore (Dk.

Stat: Şanlıurfa 11 Nisan

Hakemler: Zorbay Küçük, Vural Gül, Cemal Alpay

Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Tufan Kelleci, Akakpo, Gökhan Akkan, Eren Çinkılınç, Kadir Bekmezci (Dk. 78 Murat Ceylan), Guidileye (Dk. 46 Dersim Şahan Kaynak), Traore (Dk. 65 Emir Gökçe), Kadir Taşoğlu, Mustafa Eskihellaç, Lamine Diarra

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 86 Burak Çalık), Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz (Dk. 90+3 Seddar Karaman), Mbamba, Abdulkerim Bardakcı, Kehinde (Dk. 65 Burak Altıparmak), Kerem Can Akyüz

Goller: Dk. 34 ve 40 Kehinde (Abalı Denizlispor), Dk. 83 Lamine Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Oğuz Yılmaz, Dk. 66 Deniz Vural (Abalı Denizlispor), Dk. 19 Guidileye (Tetiş Yapı Elazığspor)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Abalı Denizlispor, deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yendi.

Müsabaka, Tetiş Yapı Elazığspor'un sahasının kapalı olması nedeniyle Şanlıurfa'da oynandı. Murat Ceylan, Şanlıurfa, Elazığspor, Spor
Kaynak: AA


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