Futbol: Spor Toto 1. Lig

Kaynak: AA

Stat: OsmanlıHakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Yıldırım, Habip TiryakiOsmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Ndiaye, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç, Ayuk (Dk. 56 Privat), Sinan Kurt (Dk. 56 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Mertan Caner Öztürk (Dk. 67 Galip Güzel)Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia (Dk. 79 Kubilay Aktaş), Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan, Kerim Avcı (Dk. 88 Uğur Arslan Kuru), Igor, Sow (Dk. 70 Kenan Özer)Gol: Dk. 14 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)Sarı kartlar: Dk. 11 Mertan Caner Öztürk, Dk. 90+1 Caner Arıcı (Osmanlıspor), Dk. 18 Kerim Avcı, Dk. 76 Mehmet Erdem Uğurlu, Dk. 77 Günay Güvenç, Dk. 84 Ahmet Kesim (Gazişehir Gaziantep)Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 yendi.Bu sonuçla, haftaya lider giren Osmanlıspor'un 12 maçlık yenilmezlik ve 10 maçlık galibiyet serileri sona erdi.Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Osmanlıspor, 47 puanda kaldı ve zirveyi Abalı Denizlispor'a kaptırdı.Öte yandan Osmanlıspor, trafik kazasında iki MKE Ankaragücü taraftarının hayatını kaybetmesi nedeniyle "Acınız acımızdır" yazılı pankartla sahaya çıktı.Mor-sarılı oyuncular ayrıca yaşamını yitiren taraftarların fotoğrafının da bulunduğu "Başımız sağ olsun" yazılı tişörtle seremonide yer aldı.