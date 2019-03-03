03 Mart 2019, 15:37
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye BelediyesiHakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Hakan KarabalcıkÜmraniyespor: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk.

Stat: Ümraniye Belediyesi

Hakemler: Cihan Aydın, Deniz Turgut, Hakan Karabalcık

Ümraniyespor: Burak Öğür, Uğur Aygören, Tarık Tekdal, Merthan Açıl, Gökhan Lale, Serkan Göksu, Recep Aydın, Leandrinho (Dk. 79 Timur Temeltaş), Madinda (Dk. 70 Bahadır Taşdelen), Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek (Dk. 45+2 Vasilogiannis)

Kardemir Karabükspor: Ferhat Yılmaz, Fatih Kızılay (Dk. 84 Berk Kervankıran), Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Fatih Tultak, Hüseyin Topbaş, Toykan Topuz (Dk. 75 Cihan Aydın), Oğuz Eken (Dk. 80 Arif Bostancı), Emre Eser, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt

Goller: Dk. 18 Hüseyin Topbaş (Kendi kalesine), Dk. 60 Vasilogiannis, Dk. 88 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), Dk. 42 Toykan Topuz, Dk. 45+2 Fatih Kızılay, Dk. 65 Fatih Tultak, Dk. 74 Can Sıkılmaz (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi. Ümraniye, Taşdelen, Cihan Aydın, Altıntaş, Spor
Kaynak: AA


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