03 Mart 2019, 18:19
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu AtatürkHakemler: Kadir Sağlam, Ahmet Şimşek, Sezgin ÇınarBoluspor: Gökhan Değirmenci, Fink (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Diarra, Sebaihi (Dk. 70 Vukadinovic), Akabueze, İshak Çakmak, Ufuk Budak, Guido Koçer, Batuhan Altıntaş (Dk.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Ahmet Şimşek, Sezgin Çınar

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Fink (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Diarra, Sebaihi (Dk. 70 Vukadinovic), Akabueze, İshak Çakmak, Ufuk Budak, Guido Koçer, Batuhan Altıntaş (Dk. 79 Mutlu Güler), Ümit Kurt, Mustafa Durak

İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Cajic, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Ali Aytemur, Onur Ural (Dk. 58 Halil İbrahim Sönmez), Görkem Güven (Dk. 88 Arif Morkaya), Bauque (Dk. 79 Perovic)

Goller: Dk. 4 Akabueze, Dk. 27 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 15 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 13 Diarra, Dk. 58 Sebaihi, Dk. 59 Guido Koçer, Dk. 72 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 18 Onur Ergün (İstanbulspor)

Spor Toto 1. Lig 24. hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendi. Ahmet Şimşek, Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Spor
Kaynak: AA


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