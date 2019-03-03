Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bolu
Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Ahmet Şimşek
, Sezgin Çınar Boluspor
: Gökhan Değirmenci
, Fink (Dk. 46 Hayrullah Bilazer), Diarra, Sebaihi (Dk. 70 Vukadinovic), Akabueze, İshak Çakmak
, Ufuk Budak
, Guido Koçer, Batuhan Altıntaş
(Dk. 79 Mutlu Güler), Ümit Kurt
, Mustafa Durak İstanbulspor
: Alperen Uysal
, Muhsin Yıldırım
, İbrahim Yılmaz
, Onur Ergün
, Cajic, Atchom, Tuncer Duhan Aksu
, Ali Aytemur, Onur Ural (Dk. 58 Halil İbrahim Sönmez), Görkem Güven (Dk. 88 Arif Morkaya
), Bauque (Dk. 79 Perovic)
Goller: Dk. 4 Akabueze, Dk. 27 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 15 Cajic (Penaltıdan) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Diarra, Dk. 58 Sebaihi, Dk. 59 Guido Koçer, Dk. 72 Ümit Kurt (Boluspor), Dk. 18 Onur Ergün (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig 24. hafta karşılaşmasında Boluspor, sahasında İstanbulspor'u 2-1 yendi.
Ahmet Şimşek, Mustafa Kemal Atatürk, Bolu, Spor
Kaynak: AA