Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Afyonkarahisar
Zafer
Hakemler: Bülent Birincioğlu
, Özgür Ertem
, Hüseyin Aylak
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Mehmet Güven (Dk. 75 Ajeti), Metin Yüksel, (Dk. 65 Taşkın İlter), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç
(Dk. 46 Bayram Çetin
), Uğur Akdemir
, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek
, Oltan
Karakullukçu, Gökhan Kardeş ? Gençlerbirliği
: Emrullah Şalk
, Ahmet Oğuz
, Yıldırım Mert Çetin
, Yasin Pehlivan
, Ahmet İlhan Özek
(Dk. 65 Mert Nobre
), Sessegnon (Dk. 86 Matei), Luccas Claro, Stancu, Selçuk Şahin
, Alper Uludağ
, Jeilton (Dk. 79 Nadir Çiftçi
)?
Sarı kartlar: Dk. 35 Emre Öztürk, Dk. 85 Oltan Karakullukçu, Dk. 86 Uğur Akdemir, Dk. 90+1 Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Dk. 29 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 eşitlikle tamamlandı.
Özgür Ertem, Bülent Birincioğlu, Afyon, Spor
Kaynak: AA