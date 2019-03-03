03 Mart 2019, 21:30
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Afyonkarahisar ZaferHakemler: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Hüseyin AylakAfjet Afyonspor: Bekir Demircan, Mehmet Güven (Dk. 75 Ajeti), Metin Yüksel, (Dk. 65 Taşkın İlter), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç (Dk.

Stat: Afyonkarahisar Zafer

Hakemler: Bülent Birincioğlu, Özgür Ertem, Hüseyin Aylak

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Mehmet Güven (Dk. 75 Ajeti), Metin Yüksel, (Dk. 65 Taşkın İlter), Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç (Dk. 46 Bayram Çetin), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş ?

Gençlerbirliği: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan Özek (Dk. 65 Mert Nobre), Sessegnon (Dk. 86 Matei), Luccas Claro, Stancu, Selçuk Şahin, Alper Uludağ, Jeilton (Dk. 79 Nadir Çiftçi)?

Sarı kartlar: Dk. 35 Emre Öztürk, Dk. 85 Oltan Karakullukçu, Dk. 86 Uğur Akdemir, Dk. 90+1 Aykut Uluç (Afjet Afyonspor), Dk. 29 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasındaki Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği karşılaşması 0-0 eşitlikle tamamlandı. Özgür Ertem, Bülent Birincioğlu, Afyon, Spor
Kaynak: AA


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