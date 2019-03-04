Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: İzmir
Atatürk
Hakemler: Süleyman Abay
, Gökmen Olgaç
, Seyfettin Ünal Altay
: Aydın
Bağ, Mustafa Murat
Uslu, Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya
, İhsan Furkan Deniz (Dk. 70 İbrahim Akın), Yasin Palaz, Ferhat Çulcuoğlu
, Tatos (Dk. 85 Oğuz Han
Aynaoğlu), Kappel, Paixao (Dk. 90+4 İbrahim Öztürk
) Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Okan Alkan
(Dk. 75 Muhammed Ali Doğan
), Cüneyt Köz
, Furkan Çil, Doğa İşeri, Otoo, Cumali Bişi
, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 89 Rahmi Anıl Başaran), Sedat Şahintürk, Kethevoama (Dk. 75 Mehmet Boztepe
), Beleck
Gol: Dk. 32 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 52 Nizamettin Çalışkan, Dk. 54 Kethevoama, Dk. 59 Cüneyt Köz, Dk. 73 Okan Alkan (Balıkesirspor Baltok), Dk. 90+6 Mustafa Murat Uslu
(Altay)
Spor Toto 1. Lig'de 24. haftanın son karşılaşmasında Altay, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.
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Kaynak: AA