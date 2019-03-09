Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Baran Eraslan
, Kemal Mavi Kardemir Karabükspor
: Ferhat Yılmaz
, Arda Belen
, Oğuz Eken (Dk. 63 Arif Bostancı), Ahmet Karadayı
, Fatih
Tultak, Berkay
Yılmaz, Can Sıkılmaz, Hüseyin Topbaş (Dk. 46 Berk Kervankıran), Emre Eser, Toykan Topuz (Dk. 53 Doğukan Sabih Toksöz), Batuhan Kurt
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Bayram Çetin
, Mehmet Güven (Dk. 69 Metin Yüksel), Ajeti, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, Uğur Akdemir
(Dk. 80 Türker Topbaş), İsmet Benli, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek
(Dk. 63 Musa Araz), Gökhan Kardeş
Goller: Dk. 4, Dk. 84 Ajeti (penaltıdan), Dk. 20 Berkay Yılmaz (kendi kalesine), Dk. 55 Nazmi Candoğan (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 16 Mehmet Güven, Dk. 44 Taşkın İlter, Dk. 90+1 Ajeti (Afjet Afyonspor), Dk. 70 Can Sıkılmaz, Dk. 80 (Berk Kervankıran), Dk. 83 Arif Bostancı (Kardemir Karabükspor)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Afjet Afyonspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 4-0 yendi.
Ferhat Yılmaz, Berkay Şahin, Spor
Kaynak: AA