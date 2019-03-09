09 Mart 2019, 18:38
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Bahtiyar BirinciAdana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 73 Tayyib Talha Sanuç), Anderson (Dk. 57 Gladkyy), Hakan Bilgiç (Dk.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Traore, Berk Yıldız, Pote (Dk. 73 Tayyib Talha Sanuç), Anderson (Dk. 57 Gladkyy), Hakan Bilgiç (Dk. 66 Kage), Süleyman Koç, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Semih Güler, Rassoul

Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan, Ayuk, Todorovic (Dk. 80 Beykan Şimşek), Burhan Eşer, Hasan Kılıç, Muhammed Bayır, Mathew (Dk. 61 Sinan Kurt), Mertan Caner Öztürk, Numan Çürüksu, Lumanza (Dk. 77 Galip Güzel), Anıl Karaer

Sarı kartlar: Dk. 18 Numan Çürüksu, Dk. 22 Ayuk, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 71 Mertan Caner Öztürk, Dk. 85 Anıl Karaer, Dk. 88 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 43 Anderson (Adana Demirspor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor ile Osmanlıspor, golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmayı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de izledi. Spor
Kaynak: AA


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