Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Kutluhan Bilgiç
, Orkun Aktaş, Bahtiyar Birinci Adana Demirspor
: Çağlar Şahin
Akbaba, Traore, Berk Yıldız
, Pote (Dk. 73 Tayyib Talha Sanuç), Anderson (Dk. 57 Gladkyy), Hakan Bilgiç (Dk. 66 Kage), Süleyman Koç
, Batuhan İşçiler, Levent Ayçiçek, Semih Güler
, Rassoul
Osmanlıspor: Abdulaziz Demircan
, Ayuk, Todorovic (Dk. 80 Beykan Şimşek
), Burhan Eşer
, Hasan Kılıç
, Muhammed Bayır
, Mathew (Dk. 61 Sinan Kurt), Mertan Caner
Öztürk, Numan Çürüksu
, Lumanza (Dk. 77 Galip Güzel), Anıl Karaer
Sarı kartlar: Dk. 18 Numan Çürüksu, Dk. 22 Ayuk, Dk. 64 Sinan Kurt, Dk. 71 Mertan Caner Öztürk
, Dk. 85 Anıl Karaer, Dk. 88 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 43 Anderson (Adana Demirspor
)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Adana Demirspor
ile Osmanlıspor, golsüz berabere kaldı.
Karşılaşmayı, AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik
de izledi.
Spor
Kaynak: AA