Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mustafa Aydın
, Murat Temel, Furkan Ürün İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Bauque (Dk. 29 Eslem Öztürk), Wellington
, Etoga, Tuncer Duhan Aksu
(Dk. 59 Barış Örücü), Muhsin Yıldırım
, Onur Ergün
, Ali Dere
, Cajic (Dk. 70 Perovic), Halil İbrahim Sönmez, İbrahim Yılmaz Altınordu
: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Sinan Osmanoğlu
, Hasan Hatipoğlu
, Yusuf Acer
, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli
(Dk. 46 Mehmet Murat
Uçar), Muhammed Mert (Dk. 81 Berkay Samancı
), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 46 Mehmet Enes Sığırcı), Anıl Koç, Sefa Yılmaz
Gol: Dk. 26 Anıl Koç (Altınordu)
Kırmızı kart: Dk. 38 Yusuf Acer (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 71 Sefa Yılmaz (Altınordu), Dk. 74 Ali Dere (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Altınordu, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Spor
Kaynak: AA