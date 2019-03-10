10 Mart 2019, 18:59
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir AtatürkHakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Ali TunaBalıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Muhammed Ali Doğan, Kethevoama (Dk.

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem, Ali Tuna

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Muhammed Ali Doğan, Kethevoama (Dk. 72 Furkan Çil), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Veli Kızılkaya, Hakan Barış, Feczesin, Onur Akbay, Freitas, Vasile (Dk. 76 Eren Keleş), Furkan Özçal (Dk. 81 Kone), Doğanay Kılıç (Dk. 64 Ahmet Dereli), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı


Gol: Dk. 37 Otoo (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Dk. 8 Doğanay Kılıç, Dk. 33 Gökhan Sazdağı, Dk. 61 Hakan Barış (Adanaspor)


Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor Baltok, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Spor
Kaynak: AA


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