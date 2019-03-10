Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir
Atatürk
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Özgür Ertem
, Ali Tuna Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz
, Muhammed Ali Doğan
, Kethevoama (Dk. 72 Furkan Çil), Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Veli Kızılkaya
, Hakan Barış
, Feczesin, Onur Akbay
, Freitas, Vasile (Dk. 76 Eren Keleş), Furkan Özçal
(Dk. 81 Kone), Doğanay Kılıç
(Dk. 64 Ahmet Dereli
), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
Gol: Dk. 37 Otoo (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 8 Doğanay Kılıç, Dk. 33 Gökhan Sazdağı, Dk. 61 Hakan Barış (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Balıkesirspor Baltok, Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor
Kaynak: AA