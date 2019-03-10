Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük, Gökhan Memişoğlu
, Cemal Bingül Gençlerbirliği
: Emrullah Şalk
, Ahmet Oğuz
, Luccas Claro, Yıldım Mert Çetin
, Alper Uludağ
, Yasin Pehlivan
, Selçuk Şahin
, Ahmet İlhan Özek
, Sessegnon (Dk. 79 Bekir Yılmaz), Deniz Yılmaz
(Dk. 64 Jailton), Stancu (Dk. 86 Nadir Çiftçi
) Altay
: Aydın
Bağ, Yasin Palaz (Dk. 89 Mustafa Murat
Uslu), Gençer Cansev, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya
, Tavares (Dk. 64 İbrahim Akın), Ferhat Çulcuoğlu
, Putsila, Tatos (Dk. 84 İhsan Furkan Deniz), Kappel, Paixao
Gol: Dk. 61 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Dk. 21 Sessegnon, Dk. 46 Stancu, Dk.90+2 Alper Uludağ (Gençlerbirliği), Dk. 37 Özgür Özkaya, Dk. 46 Gençer Cansev, Dk. 76 Ulaş Zengin, Dk. 80 Tatos, Dk. 90+2 Putsila (Altay)
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, Altay'ı 1-0 mağlup etti.
Ahmet Oğuz, Emrullah Şalk, Gökhan Memişoğlu, Uludağ, Spor
Kaynak: AA