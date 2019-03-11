11 Mart 2019, 21:11
»»

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Murat Şener Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 89 Gökhan Süzen), Aissati, Recep Niyaz, Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba (Dk. 53 Burak Çalık), Kehinde (Dk.

Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ali Şansalan, Gökmen Baltacı, Murat Şener


Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 89 Gökhan Süzen), Aissati, Recep Niyaz, Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı, Mbamba (Dk. 53 Burak Çalık), Kehinde (Dk. 72 Mehmet Akyüz)

Ümraniyespor: Burak Öğür, Appindangoye, Vasilogiannis (Dk. 90+1 Bahadır Taşdelen), Leandrinho (Dk. 79 Diabang), Serkan Göksu (Dk. 68 Madinda), Alaaddin Okumuş, Recep Aydın, Karahan Yasir Subaşı, Muhammed Gönülaçar, Tarık Tekdal, Atabey Çiçek

Sarı kartlar: Dk. 22 Alaaddin Okumuş, Dk. 41 Serkan Göksu, Dk. 89 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 23 Kehinde, Dk. 32 Aissati, Dk. 86 Alperen Babacan, Dk. 90+2 Gökhan Süzen (Abalı Denizlispor)

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Abalı Denizlispor ile Ümraniyespor 0-0 berabere kaldı. Gökhan Süzen, ALPEREN BABACAN, Denizlispor, Spor
Kaynak: AA


YORUMLAR