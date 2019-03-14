14 Mart 2019, 13:08
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Eskişehirspor- Altınordu: Mert Güzenge

16 Mart Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar

13.30 Birevim Elazığspor- Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

16.00 Giresunspor- İstanbulspor: Burak Şeker

16.00 Osmanlıspor- Hatayspor: Süleyman Abay

17 Mart Pazar:

13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: Atilla Karaoğlan

13.30 Altay- Kardemir Karabükspor: Muhammet Ali Meteoğlu

16.00 Boluspor- Balıkesirspor Baltok: Yasin Kol

16.00 Adanaspor- Gençlerbirliği: Emre Malok Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor
Kaynak: AA


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