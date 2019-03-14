Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar: <br><br>Yarın: <br><br>19.00 Eskişehirspor-Altınordu: Mert Güzenge<br><br>16 Mart Cumartesi: <br><br>13.30 Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep: Erkan Özdamar<br><br>13.30 Birevim Elazığspor-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu<br><br>16.00 Giresunspor-İstanbulspor: Burak Şeker<br><br>16.00 Osmanlıspor-Hatayspor: Süleyman Abay<br><br>17 Mart Pazar: <br><br>13.30 Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: Atilla Karaoğlan<br><br>13.30 Altay-Kardemir Karabükspor: Muhammet Ali Meteoğlu<br><br>16.00 Boluspor-Balıkesirspor Baltok: Yasin Kol<br><br>16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Emre Malok