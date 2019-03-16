Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Erkan Özdamar, Mehmet Cem Satman, Utku Tunavelioğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür (Dk. 77 Metin Erol), Alaaddin Okumuş, Appindangoye, Merthan Açıl, Karahan Yasir Subaşı, Timur Temeltaş (Dk. 69 Madinda), Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 61 Vasilogiannis), Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Atabey Çiçek
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Uğur Arslan Kuru, Ahmet Kesim, Mehmet Erdem Uğurlu, Segbefia, Gökhan Alsan, Oğulcan Çağlayan (Dk. 90+1 Erhan Çelenk), Kerim Avcı (Dk. 86 Yusuf Cihat Çelik), Igor, Sow (Dk. 66 Poepon)
Goller: Dk. 31 Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), Dk. 45 ve 73 Kerim Avcı (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 27 Alaaddin Okumuş, Dk. 78 Karahan Yasir Subaşı (Ümraniyespor), Dk. 29 Uğur Arslan Kuru, Dk. 80 Kerim Avcı, Dk. 84 Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep)
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Gazişehir Gaziantep, deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 yendi.
Cem Satman, Ümraniye, Subaşı, Spor
Kaynak: AA