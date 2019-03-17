Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih
Terim
Hakemler: Emre Malok, Emin Yıldırım
, Hasan Hüseyin
Tetik Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Onur Akbay
, Veli Kızılkaya
, Digao, Özkan Taştemur, Eren Keleş (Dk. 60 Ahmet Dereli
), Bagayoko (Dk. 73 Anıl Taşdemir
), Furkan Özçal
(Dk. 86 Feczesin), Gökhan Sazdağı
, Hakan Barış
, Kone Gençlerbirliği
: Emrullah Şalk
, Ahmet Oğuz
, Alper Uludağ
, Luccas Claro, Yıldırım Mert Çetin
, Yasin Pehlivan
, Bekir Yılmaz (Dk 57 Nadir Çiftçi
), Selçuk Şahin
, Stancu, Deniz Yılmaz
(Dk. 75 Mert Nobre
), Ahmet İlhan Özek
(Dk. 46 Jailton)
Gol: Dk. 59 Jailton (Gençlerbirliği
)
Sarı kartlar: Dk. 14 Veli Kızılkaya
, Dk. 35 Bagayoko, Dk. 79 Hakan Barış (Adanaspor), Dk. 23 Yasin Pehlivan
(Gençlerbirliği)
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti.
Emin Yıldırım, Dereli, Veli Kızılkaya, Spor
Kaynak: AA