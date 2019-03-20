Futbol: Spor Toto 1. Lig

Kaynak: AA

Spor Toto 1. Lig'de 27 ile 31. haftalar arasındaki müsabaka programı belli oldu.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 5 haftalık maç programı şöyle:27. hafta2 Nisan Salı:16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)16.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova)19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)19.00 Gençlerbirliği-Boluspor (Eryaman)3 Nisan Çarşamba:16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor (Gaziantep)16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor (Antakya Atatürk)16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor (Balıkesir Atatürk)19.00 Abalı Denizlispor-Altay (Denizli Atatürk)11 Nisan Perşembe:19.00 Adana Demirspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)28. hafta6 Nisan Cumartesi:14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor (Bolu Atatürk)19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor (Osmanlı)7 Nisan Pazar:14.00 Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi)16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği (Giresun Atatürk)16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor (Zafer)19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)8 Nisan Pazartesi:19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu (Stadı henüz açıklanmadı)19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep (İzmir Atatürk)29. hafta12 Nisan Cuma:19.00 İstanbulspor-Osmanlıspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)13 Nisan Cumartesi:14.00 Hatayspor-Afjet Afyonspor (Antakya Atatürk)19.30 Eskişehirspor-Birevim Elazığspor (Yeni Eskişehir)19.30 Abalı Denizlispor-Boluspor (Denizli Atatürk)14 Nisan Pazar:14.00 Kardemir Karabükspor-Giresunspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)16.30 Gençlerbirliği-Balıkesirspor Baltok (Eryaman)19.30 Gazişehir Gaziantep-Adanaspor (Gaziantep)15 Nisan Pazartesi:19.00 Altınordu-Ümraniyespor (Bornova)19.00 Adana Demirspor-Altay (Adana 5 Ocak Fatih Terim)30. hafta19 Nisan Cuma:19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor (Yeni Malatya)20 Nisan Cumartesi:14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor (Giresun Atatürk)14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor (Ümraniye Belediyesi)19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor (Eryaman)21 Nisan Pazar:14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep (Bolu Atatürk)16.30 Altay-Hatayspor (İzmir Atatürk)16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu (Zafer)19.30 Adanaspor-Adana Demirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)22 Nisan Pazartesi:19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor (Balıkesir Atatürk)31. hafta27 Nisan Cumartesi:14.00 Gazişehir Gaziantep-Giresunspor (Gaziantep)14.00 Hatayspor-Adanaspor (Antakya Atatürk)19.30 Altınordu-Altay (Bornova)28 Nisan Pazar:14.00 İstanbulspor-Birevim Elazığspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)16.30 Osmanlıspor-Ümraniyespor (Osmanlı)16.30 Adana Demirspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)19.30 Abalı Denizlispor-Balıkesirspor Baltok (Denizli Atatürk)29 Nisan Pazartesi:19.00 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)19.00 Eskişehirspor-Afjet Afyonspor (Yeni Eskişehir)