30 Mart 2019, 12:47
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

2 Nisan Salı:

16.00 Kardemir Karabükspor-Adanaspor: Turgut Doman

16.00 Atınordu-Osmanlıspor: Bülent Birincioğlu

19.00 İstanbulspor-Eskişehirspor: Hakan Ceylan

19.00 Gençlerbirliği-Boluspor: Çağdaş Altay

3 Nisan Çarşamba:

16.00 Balıkesirspor Baltok-Giresunspor: Ümit Öztürk

16.00 Gazişehir Gaziantep-Afjet Afyonspor: Alper Çetin

16.00 Hatayspor-Birevim Elazığspor: Kadir Sağlam

19.00 Abalı Denizlispor-Altay: Sarper Barış Saka

Not: Ligin 27. haftasındaki Adanaspor-Ümraniyespor maçı, Ümraniyespor'un Ziraat Türkiye Kupası müsabakası nedeniyle 11 Nisan Perşembe gününe ertelendi. Adanaspor, Futbol, Spor
Kaynak: AA



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