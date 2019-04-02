Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Birincioğlu
, Kemal Mavi
, Gökhan Barcın Altınordu
: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı
, Recep Yemişci, Hasan Hatipoğlu
, Yusuf Acer
, Murat Uçar
, Oğulcan Ülgün, Muhammed Mert (Dk. 74 Anıl Koç), Okan Derici (Dk. 64 Alican Özfesli
), Sefa Yılmaz
, Serdar Deliktaş
(Dk. 74 Enes Kubat
)
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı
, Numan Çürüksu
, Anıl Karaer
, Ali Eren
İyican (Dk. 71 Mehmet Yiğit), Ayuk, Hasan Kılıç
, Mathew, Lumanza (Dk. 75 Burhan Eşer
), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 82 Mertan Caner
Öztürk)
Goller: Dk. 9 Magaye, Dk. 64 Lumanza, Dk. 90+2 Burhan Eşer (penaltıdan) (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Oğulcan Ülgün, Dk. 36 Yusuf Acer, Dk. 45+1 Sefa Yılmaz, Dk. 73 Serdar Deliktaş (Altınordu), Dk. 56 Hasan Kılıç (Osmanlıspor)
Spor Toto 1. Lig 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, deplasmanda Altınordu'yu 3-0 mağlup etti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Osmanlıspor lehine verilen taç kararının ardından Altınordulu oyuncular pozisyona itiraz etti. Daha sonra taç atışını kullanan Osmanlısporlu futbolcular topu Altınordulu oyunculara verdi.
Serdar Deliktaş, Sefa Yılmaz, Acer, Spor
Kaynak: AA