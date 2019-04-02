Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Turgut Doman, Ahmet Şimşek
, Hüsnü Emre Çelimli Kardemir Karabükspor
: Furkan Kaçar, Arda Belen
, Oğuz Eken (Dk. 61 Melih Berat Arslan), Ahmet Karadayı
(Dk. 73 Batuhan Kurt), Berkay
Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Emre Eser, Toykan Topuz, Cihan Aydın
, Berk Kervankıran Adanaspor
: İrfan Can
Eğribayat, Onur Akbay
, Veli Kızılkaya
, Digao, Bumba (Dk. 77 Ahmet Dereli
), Furkan Özçal
, Bagayoko, Kone (Dk. 88 Eren Keleş), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı
(Dk. 55 Feczesin), Abdulkadir Özdemir
Gol: Dk. 10 Kone (Adanaspor)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.
Ahmet Karadayı, Belen, Ahmet Şimşek, Spor
Kaynak: AA