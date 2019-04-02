02 Nisan 2019, 18:39
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Turgut Doman, Ahmet Şimşek, Hüsnü Emre ÇelimliKardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Oğuz Eken (Dk. 61 Melih Berat Arslan), Ahmet Karadayı (Dk.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Turgut Doman, Ahmet Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Oğuz Eken (Dk. 61 Melih Berat Arslan), Ahmet Karadayı (Dk. 73 Batuhan Kurt), Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Emre Eser, Toykan Topuz, Cihan Aydın, Berk Kervankıran

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Digao, Bumba (Dk. 77 Ahmet Dereli), Furkan Özçal, Bagayoko, Kone (Dk. 88 Eren Keleş), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 55 Feczesin), Abdulkadir Özdemir

Gol: Dk. 10 Kone (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi. Ahmet Karadayı, Belen, Ahmet Şimşek, Spor
Kaynak: AA



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