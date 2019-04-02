Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Esenyurt
Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hakan Ceylan
, Hüseyin Aylak
, Hakan Karabalcık İstanbulspor
: Muhammed Alperen Uysal
, Muhsin Yıldırım
, Wellington
, Atchom, Tuncer Duhan Aksu
, Onur Ergün
, Eslem Öztürk, Muhammed Enes
Durmuş (Dk. 85 Bauque), Uygar Mert Zeybek
(Dk. 37 Cajic), Ali Dere
(Dk. 68 İbrahim Halil
Çolak), İbrahim Yılmaz Eskişehirspor
: Melih Ağa, Hakan Aslantaş
, Berkay
Tolga Dabanlı, Erdal Akdarı, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 77 Fıratcan Üzüm), Sekidika, Issah, Mete Kaan
Demir (Dk. 46 Sissoko), Emre Güral
, İbrahim Halil Öner
(Dk. 46 Milinkovic), Mehmet Özcan
Goller: Dk. 20 Uygar Mert
Zeybek, Dk. 44 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 77 Erdal Akdarı (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Dk. 82 Issah (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 60 Berkay Tolga Dabanlı, Dk. 69 Milinkovic (Eskişehirspor) Dk.45 Wellington, Dk. 47 Cajic, Dk. 78 Muhammed Alperen
Uysal, Dk. 85 Muhammed Enes Durmuş (İstanbulspor)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında İstanbulspor konuk ettiği Eskişehirspor'u 2-1 yendi.
Muhammed Enes, Wellington, Muhammed Alperen Uysal, Spor
Kaynak: AA