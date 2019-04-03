Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Kadir Sağlam, Soner Maraş, Mehmet Emin Tuğrul
Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (Dk. 69 Tom), Gökhan Karadeniz, Mesut Çaytemel, Mirkan Aydın (Dk. 59 Hamza Gür), Nimaga (Dk. 82 Soner Örnek), Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ
Birevim Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Kadir Bekmezci, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Akkan, Akakpo (Dk. 36 Diarra), Abdülkadir Kayalı (Dk. 82 Serdar Özbayraktar), Camara, Emir Gökçe (Dk. 46 Murat Ceylan), Eren Çinkılınç, Cengizhan Akgün, Kadir Taşoğlu
Goller: Dk. 19 Mirkan Aydın, Dk. 73 Gökhan Karadeniz, Dk. 81 Tom (Penaltıdan) (Hatayspor), Dk. 75 Diarra (Birevim Elazığspor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Dk. 70 Gökhan Akkan, Dk. 79 Kadir Taşoğlu, Dk. 81 Camara (Birevim Elazığspor)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Hatayspor, sahasında Birevim Elazığspor'u 3-1 yendi.
Antakya, Hamza Gür, Mirkan Aydın, Gökhan Karadeniz, Spor
Kaynak: AA