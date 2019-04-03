Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Balıkesir
Atatürk
Hakemler: Ümit Öztürk
, Osman Gökhan Bilir
, Sezgin Çınar Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Nizamettin Çalışkan
, Furkan Çil (Dk. 90+5 Atilla Özmen
), Kethevoama (Dk. 58 Muhammed Ali Doğan
), Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Otoo, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi Giresunspor
: Anıl Atağ, Aykut Demir
, Landel (Dk. 62 Tanase), Dauda (Dk. 90+1 Mehmet Taş
), Muhammet Reis
, Tevfik Altındağ
, Volkan Okumak
(Dk. 69 Ozan Can
Kökcü), Foguinho, Çağlar Birinci
, Berkan Yıldırım
, Hüsamettin Tut
Goller: Dk. 88 Tevfik Altındağ (Giresunspor), 90+5 Beleck (Balıkesirspor Baltok)
Kırmızı kartlar: Dk. 87 Glumac, Dk. 90+5 Vukovic (Balıkesirspor Baltok)
Sarı kartlar: Dk. 18 Foguinho, Dk. 37 Muhammet Reis, Dk. 90 Tanase (Giresunspor), Dk. 80 Cüneyt Köz
(Yedek kulübesinde) (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Giresunspor 1-1 berabere kaldı.
Mustafa Kemal Atatürk, Balıkesir, Atilla Özmen, Balıkesirspor, Spor
Kaynak: AA