04 Nisan 2019, 13:24
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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

6 Nisan Cumartesi:

14.00 Boluspor- Kardemir Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu

19.30 Osmanlıspor- Eskişehirspor: Bahattin Şimşek

19.30 Balıkesirspor Baltok- İstanbulspor: Erkan Engin

7 Nisan Pazar:

14.00 Ümraniyespor- Hatayspor: Özgür Yankaya

16.30 Afjet Afyonspor- Adana Demirspor: Ali Şansalan

16.30 Giresunspor- Gençlerbirliği: Halis Özkahya

19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor: Alper Ulusoy

8 Nisan Pazartesi:

19.00 Birevim Elazığspor- Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep: Mert Güzenge Boluspor, Kardemir Karabükspor, Spor
Kaynak: AA



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