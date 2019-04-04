Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar: <br><br>6 Nisan Cumartesi: <br><br>14.00 Boluspor-Kardemir Karabükspor: Direnç Tonusluoğlu<br><br>19.30 Osmanlıspor-Eskişehirspor: Bahattin Şimşek<br><br>19.30 Balıkesirspor Baltok-İstanbulspor: Erkan Engin<br><br>7 Nisan Pazar: <br><br>14.00 Ümraniyespor-Hatayspor: Özgür Yankaya<br><br>16.30 Afjet Afyonspor-Adana Demirspor: Ali Şansalan<br><br>16.30 Giresunspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya<br><br>19.30 Adanaspor-Abalı Denizlispor: Alper Ulusoy<br><br>8 Nisan Pazartesi: <br><br>19.00 Birevim Elazığspor-Altınordu: Tugay Kaan Numanoğlu<br><br>19.00 Altay-Gazişehir Gaziantep: Mert Güzenge