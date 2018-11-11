Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Deplasmanda Balıkesirspor
Baltok'a 3-1 mağlup olan ve ligde ilk yenilgisini alan Gençlerbirliği
, bu sonuca rağmen liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Adanaspor-Gazişehir Gaziantep
: 1-1
Afjet Afyonspor- Hatayspor
: 1-2
Boluspor- Denizlispor
: 1-2
Giresunspor- Kardemir Karabükspor
: 4-0
Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği: 3-1
Tetiş Yapı Elazığspor- Eskişehirspor
: 3-2
Ümraniyespor- Altınordu
: 0-0
Altay- Adana Demirspor
: 3-0
Osmanlıspor- İstanbulspor
: 1-0
Puan durumu
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|12
|10
|1
|1
|19
|5
|14
|31
|2.
|BOLUSPOR
|12
|8
|2
|2
|17
|8
|9
|26
|3.
|DENİZLİSPOR
|12
|8
|1
|3
|22
|13
|9
|25
|4.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|12
|6
|4
|2
|19
|7
|12
|22
|5.
|ÜMRANİYESPOR
|11
|6
|2
|3
|12
|8
|4
|20
|6.
|ADANA DEMİRSPOR
|12
|6
|1
|5
|14
|10
|4
|19
|7.
|HATAYSPOR
|12
|5
|3
|4
|11
|9
|2
|18
|8.
|ALTINORDU
|12
|4
|5
|3
|14
|9
|5
|17
|9.
|GİRESUNSPOR
|12
|5
|2
|5
|13
|10
|3
|17
|10.
|OSMANLISPOR
|12
|5
|1
|6
|12
|9
|3
|16
|11.
|ALTAY
|12
|4
|3
|5
|18
|13
|5
|15
|12.
|ADANASPOR
|12
|3
|5
|4
|16
|16
|0
|14
|13.
|İSTANBULSPOR
|12
|3
|4
|5
|16
|20
|-4
|13
|14.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|11
|3
|4
|4
|11
|15
|-4
|13
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|12
|3
|2
|7
|15
|18
|-3
|11
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|12
|3
|2
|7
|10
|26
|-16
|11
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|12
|3
|1
|8
|14
|24
|-10
|10
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|12
|0
|1
|11
|2
|35
|-33
|-2
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
13. hafta programı
23 Kasım Cuma:
19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
24 Kasım Cumartesi:
13: 30 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk
)
16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor
16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu
)
25 Kasım Pazar:
13.30 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim
)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)
19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova
)
26 Kasım Pazartesi:
19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı)
Kardemir Karabükspor,Gaziantep
11 Kasım 2018 Pazar 21:53