11 Kasım 2018, 21:53
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Deplasmanda Balıkesirspor Baltok'a 3-1 mağlup olan ve ligde ilk yenilgisini alan Gençlerbirliği, bu sonuca rağmen liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor-Gazişehir Gaziantep: 1-1

Afjet Afyonspor- Hatayspor: 1-2

Boluspor- Denizlispor: 1-2

Giresunspor- Kardemir Karabükspor: 4-0

Balıkesirspor Baltok-Gençlerbirliği: 3-1

Tetiş Yapı Elazığspor- Eskişehirspor: 3-2

Ümraniyespor- Altınordu: 0-0

Altay- Adana Demirspor: 3-0

Osmanlıspor- İstanbulspor: 1-0

Puan durumu



TakımlarOGBMAYAVP
1. GENÇLERBİRLİĞİ12 10 1 1 19 5 14 31
2. BOLUSPOR12 8 2 2 17 8 9 26
3. DENİZLİSPOR12 8 1 3 22 13 9 25
4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP12 6 4 2 19 7 12 22
5. ÜMRANİYESPOR11 6 2 3 12 8 4 20
6. ADANA DEMİRSPOR12 6 1 5 14 10 4 19
7. HATAYSPOR12 5 3 4 11 9 2 18
8. ALTINORDU12 4 5 3 14 9 5 17
9. GİRESUNSPOR12 5 2 5 13 10 3 17
10. OSMANLISPOR12 5 1 6 12 9 3 16
11. ALTAY12 4 3 5 18 13 5 15
12. ADANASPOR12 3 5 4 16 16 0 14
13. İSTANBULSPOR12 3 4 5 16 20 -4 13
14. BALIKESİRSPOR BALTOK11 3 4 4 11 15 -4 13
15. AFJET AFYONSPOR12 3 2 7 15 18 -3 11
16. ESKİŞEHİRSPOR12 3 2 7 10 26 -16 11
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR12 3 1 8 14 24 -10 10
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR12 0 1 11 2 35 -33 -2

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

13. hafta programı

23 Kasım Cuma:

19.00 Kardemir Karabükspor-Balıkesirspor Baltok (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

24 Kasım Cumartesi:

13: 30 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)

16.00 Eskişehirspor-Ümraniyespor

16.00 İstanbulspor-Gençlerbirliği (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

25 Kasım Pazar:

13.30 Denizlispor-Giresunspor (Denizli Atatürk)

16.00 Adana Demirspor-Adanaspor (5 Ocak Fatih Terim)

16.00 Gazişehir Gaziantep-Boluspor (Gaziantep)

19.00 Altınordu-Afjet Afyonspor (Bornova)

26 Kasım Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Osmanlı) Kardemir Karabükspor,Gaziantep
11 Kasım 2018 Pazar 21:53



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