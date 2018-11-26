26 Kasım 2018, 21:41
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Deplasmanda İstanbulspor'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği, bu sonuca rağmen liderliğini sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Kardemir Karabükspor- Balıkesirspor Baltok: 1-2

Hatayspor- Altay: 1-1

Eskişehirspor-Ümraniyespor: 2-2

İstanbulspor-Gençlerbirliği: 2-0

Denizlispor- Giresunspor: 3-2

Adana Demirspor- Adanaspor: 1-1

Gazişehir Gaziantep- Boluspor: 1-0

Altınordu-Afjet Afyonspor: 1-1

Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 1-1

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GENÇLERBİRLİĞİ13 10 1 2 19 7 12 31
2. DENİZLİSPOR13 9 1 3 25 15 10 28
3. BOLUSPOR13 8 2 3 17 9 8 26
4. GAZİŞEHİR GAZİANTEP13 7 4 2 20 7 13 25
5. ÜMRANİYESPOR12 6 3 3 14 10 4 21
6. ADANA DEMİRSPOR13 6 2 5 15 11 4 20
7. HATAYSPOR13 5 4 4 12 10 2 19
8. ALTINORDU13 4 6 3 15 10 5 18
9. OSMANLISPOR13 5 2 6 13 10 3 17
10. GİRESUNSPOR13 5 2 6 15 13 2 17
11. ALTAY13 4 4 5 19 14 5 16
12. İSTANBULSPOR13 4 4 5 18 20 -2 16
13. BALIKESİRSPOR BALTOK12 4 4 4 13 16 -3 16
14. ADANASPOR13 3 6 4 17 17 0 15
15. AFJET AFYONSPOR13 3 3 7 16 19 -3 12
16. ESKİŞEHİRSPOR13 3 3 7 12 28 -16 12
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR13 3 2 8 15 25 -10 11
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR13 0 1 12 3 37 -34 -2

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

14. hafta programı

30 Kasım Cuma:

19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

1 Aralık Cumartesi:

13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

13.30 Altay-Altınordu (İzmir Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Daha sonra açıklanacak)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)

2 Aralık Pazar:

13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)

19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk)

3 Aralık Pazartesi:

19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer) Mustafa Kemal Atatürk,Kardemir Karabükspor,Adana
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:41



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