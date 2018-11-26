Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.
Deplasmanda İstanbulspor
'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği
, bu sonuca rağmen liderliğini sürdürdü.
Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kardemir Karabükspor- Balıkesirspor
Baltok: 1-2
Hatayspor- Altay
: 1-1
Eskişehirspor-Ümraniyespor: 2-2
İstanbulspor-Gençlerbirliği: 2-0
Denizlispor- Giresunspor
: 3-2 Adana
Demirspor- Adanaspor
: 1-1
Gazişehir Gaziantep- Boluspor
: 1-0
Altınordu-Afjet Afyonspor: 1-1
Osmanlıspor-Tetiş Yapı Elazığspor
: 1-1
Puan durumu
|Spor Toto 1. Lig
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|13
|10
|1
|2
|19
|7
|12
|31
|2.
|DENİZLİSPOR
|13
|9
|1
|3
|25
|15
|10
|28
|3.
|BOLUSPOR
|13
|8
|2
|3
|17
|9
|8
|26
|4.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|13
|7
|4
|2
|20
|7
|13
|25
|5.
|ÜMRANİYESPOR
|12
|6
|3
|3
|14
|10
|4
|21
|6.
|ADANA DEMİRSPOR
|13
|6
|2
|5
|15
|11
|4
|20
|7.
|HATAYSPOR
|13
|5
|4
|4
|12
|10
|2
|19
|8.
|ALTINORDU
|13
|4
|6
|3
|15
|10
|5
|18
|9.
|OSMANLISPOR
|13
|5
|2
|6
|13
|10
|3
|17
|10.
|GİRESUNSPOR
|13
|5
|2
|6
|15
|13
|2
|17
|11.
|ALTAY
|13
|4
|4
|5
|19
|14
|5
|16
|12.
|İSTANBULSPOR
|13
|4
|4
|5
|18
|20
|-2
|16
|13.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|12
|4
|4
|4
|13
|16
|-3
|16
|14.
|ADANASPOR
|13
|3
|6
|4
|17
|17
|0
|15
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|13
|3
|3
|7
|16
|19
|-3
|12
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|13
|3
|3
|7
|12
|28
|-16
|12
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|13
|3
|2
|8
|15
|25
|-10
|11
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|13
|0
|1
|12
|3
|37
|-34
|-2
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
14. hafta programı
30 Kasım Cuma:
19.00 Adanaspor-Hatayspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim
)
1 Aralık
Cumartesi:
13.30 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk
)
13.30 Altay-Altınordu (İzmir
Atatürk)
16.00 Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor (Daha sonra açıklanacak)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Denizlispor (Balıkesir Atatürk)
2 Aralık Pazar:
13.30 Ümraniyespor-Osmanlıspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.00 Tetiş Yapı Elazığspor-İstanbulspor (Elazığ Atatürk)
19.00 Giresunspor-Gazişehir Gaziantep (Giresun Atatürk) 3 Aralık
Pazartesi:
19.00 Afjet Afyonspor-Eskişehirspor (Zafer)
Mustafa Kemal Atatürk,Kardemir Karabükspor,Adana
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:41