03 Aralık 2018, 22:24
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Afjet Afyonspor, sahasında Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etti.

Gençlerbirliği'nin liderliğini sürdürdüğü ligde 14. haftada oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Adanaspor- Hatayspor: 0-0

Altay- Altınordu: 1-2

Boluspor- Adana Demirspor: 2-3

Gençlerbirliği- Kardemir Karabükspor: 6-0

Balıkesirspor Baltok- Denizlispor: 0-0

Ümraniyespor-Osmanlıspor: 0-1

Tetiş Yapı Elazığspor- İstanbulspor: 1-1

Giresunspor-Gazişehir Gaziantep: 1-5

Afjet Afyonspor-Eskişehirspor: 2-1

Puan durumu



TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. GENÇLERBİRLİĞİ14 11 1 2 25 7 18 34
2. DENİZLİSPOR14 9 2 3 25 15 10 29
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP14 8 4 2 25 8 17 28
4. BOLUSPOR14 8 2 4 19 12 7 26
5. ÜMRANİYESPOR14 7 3 4 15 11 4 24
6. ADANA DEMİRSPOR14 7 2 5 18 13 5 23
7. ALTINORDU14 5 6 3 17 11 6 21
8. OSMANLISPOR14 6 2 6 14 10 4 20
9. HATAYSPOR14 5 5 4 12 10 2 20
10. İSTANBULSPOR14 4 5 5 19 21 -2 17
11. GİRESUNSPOR14 5 2 7 16 18 -2 17
12. BALIKESİRSPOR BALTOK14 4 5 5 13 17 -4 17
13. ALTAY14 4 4 6 20 16 4 16
14. ADANASPOR14 3 7 4 17 17 0 16
15. AFJET AFYONSPOR14 4 3 7 18 20 -2 15
16. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR14 3 3 8 16 26 -10 12
17. ESKİŞEHİRSPOR14 3 3 8 13 30 -17 12
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR14 0 1 13 3 43 -40 -2



Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.

15. hafta programı

8 Aralık Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-İstanbulspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Osmanlıspor-Afjet Afyonspor (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova)

9 Aralık Pazar:

13.30 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

13.30 Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Ümraniye Belediyesi)

16.00 Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Eskişehirspor-Altay (Yeni Eskişehir)

10 Aralık Pazartesi:

19.00 Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok (Gaziantep)

19.00 Adana Demirspor-Giresunspor (5 Ocak Fatih Terim) Gençlerbirliği,Kardemir Karabükspor,Gaziantep
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:24



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