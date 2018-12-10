10 Aralık 2018, 21:43
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.

Ligde 15. haftanın kapanış müsabakalarında Adana Demirspor ile Giresunspor 1-1 berabere kalırken, Balıkesir Baltok ise deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yendi.

Gençlerbirliği'nin 35 puanla liderliğini sürdürdüğü 1. Lig'de Balıkesirspor Baltok'a sahasında 2-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep ikinciliğe yükselme şansını kullanamadı.

Sonuçlar

Ligin 15. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kardemir Karabükspor- İstanbulspor: 1-1

Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: 3-2

Altınordu- Adanaspor: 2-0

Hatayspor- Boluspor: 2-0

Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1

Denizlispor-Gençlerbirliği: 0-0

Eskişehirspor- Altay: 1-0

Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-2

Adana Demirspor-Giresunspor: 1-1

Puan durumu

Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
1. GENÇLERBİRLİĞİ15 11 2 2 25 7 18 35
2. DENİZLİSPOR15 9 3 3 25 15 10 30
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP15 8 4 3 25 10 15 28
4. ÜMRANİYESPOR15 8 3 4 17 12 5 27
5. BOLUSPOR15 8 2 5 19 14 5 26
6. ALTINORDU15 6 6 3 19 11 8 24
7. ADANA DEMİRSPOR15 7 3 5 19 14 5 24
8. OSMANLISPOR15 7 2 6 17 12 5 23
9. HATAYSPOR15 6 5 4 14 10 4 23
10. BALIKESİRSPOR BALTOK15 5 5 5 15 17 -2 20
11. İSTANBULSPOR15 4 6 5 20 22 -2 18
12. GİRESUNSPOR15 5 3 7 17 19 -2 18
13. ALTAY15 4 4 7 20 17 3 16
14. ADANASPOR15 3 7 5 17 19 -2 16
15. AFJET AFYONSPOR15 4 3 8 20 23 -3 15
16. ESKİŞEHİRSPOR15 4 3 8 14 30 -16 15
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR15 3 3 9 17 28 -11 12
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR15 0 2 13 4 44 -40 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

Ligde 16. haftanın müsabaka programı şöyle:

14 Aralık Cuma:

19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15 Aralık Cumartesi:

13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)

13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)

16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk)

16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16 Aralık Pazar:

13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir Atatürk)

16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim) Giresunspor,Adana Demirspor,Kardemir Karabükspor
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:43



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