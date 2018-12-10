Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 15. hafta, oynanan iki maçla tamamlandı.
Ligde 15. haftanın kapanış müsabakalarında Adana Demirspor
ile Giresunspor
1-1 berabere kalırken, Balıkesir
Baltok ise deplasmanda Gazişehir Gaziantep
'i 2-0 yendi. Gençlerbirliği
'nin 35 puanla liderliğini sürdürdüğü 1. Lig'de Balıkesirspor
Baltok'a sahasında 2-0 mağlup olan Gazişehir Gaziantep ikinciliğe yükselme şansını kullanamadı.
Sonuçlar
Ligin 15. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kardemir Karabükspor- İstanbulspor
: 1-1
Osmanlıspor-Afjet Afyonspor: 3-2
Altınordu- Adanaspor
: 2-0
Hatayspor- Boluspor
: 2-0
Ümraniyespor-Tetiş Yapı Elazığspor
: 2-1
Denizlispor-Gençlerbirliği: 0-0
Eskişehirspor- Altay
: 1-0
Gazişehir Gaziantep-Balıkesirspor Baltok: 0-2
Adana Demirspor-Giresunspor: 1-1
Puan durumu
Ligde 15. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|15
|11
|2
|2
|25
|7
|18
|35
|2.
|DENİZLİSPOR
|15
|9
|3
|3
|25
|15
|10
|30
|3.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|15
|8
|4
|3
|25
|10
|15
|28
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|15
|8
|3
|4
|17
|12
|5
|27
|5.
|BOLUSPOR
|15
|8
|2
|5
|19
|14
|5
|26
|6.
|ALTINORDU
|15
|6
|6
|3
|19
|11
|8
|24
|7.
|ADANA DEMİRSPOR
|15
|7
|3
|5
|19
|14
|5
|24
|8.
|OSMANLISPOR
|15
|7
|2
|6
|17
|12
|5
|23
|9.
|HATAYSPOR
|15
|6
|5
|4
|14
|10
|4
|23
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|15
|5
|5
|5
|15
|17
|-2
|20
|11.
|İSTANBULSPOR
|15
|4
|6
|5
|20
|22
|-2
|18
|12.
|GİRESUNSPOR
|15
|5
|3
|7
|17
|19
|-2
|18
|13.
|ALTAY
|15
|4
|4
|7
|20
|17
|3
|16
|14.
|ADANASPOR
|15
|3
|7
|5
|17
|19
|-2
|16
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|15
|4
|3
|8
|20
|23
|-3
|15
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|15
|4
|3
|8
|14
|30
|-16
|15
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|15
|3
|3
|9
|17
|28
|-11
|12
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|15
|0
|2
|13
|4
|44
|-40
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Ligde 16. haftanın müsabaka programı şöyle: 14 Aralık
Cuma:
19.00 İstanbulspor-Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu
)
15 Aralık Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep (Yeni Eskişehir)
13.30 Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Zafer)
16.00 Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor (Balıkesir Atatürk
)
16.00 Kardemir Karabükspor-Denizlispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
16 Aralık Pazar:
13.30 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)
13.30 Altay-Osmanlıspor (İzmir
Atatürk)
16.00 Boluspor-Altınordu (Bolu Atatürk)
16.00 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim
)
Giresunspor,Adana Demirspor,Kardemir Karabükspor
10 Aralık 2018 Pazartesi 21:43