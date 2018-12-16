Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 16. haftada Gazişehir Gaziantep
'i sahasında 2-1 yenen Gençlerbirliği
, puanını 38'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği bu sonuçla, ligde ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi.
Sonuçlar
Ligin 16. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
İstanbulspor-Ümraniyespor: 1-1
Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor
: 0-4
Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep: 2-1 Balıkesirspor
Baltok- Adana Demirspor
: 2-1
Kardemir Karabükspor- Denizlispor
: 2-3
Giresunspor- Hatayspor
: 0-3
Altay-Osmanlıspor: 0-1
Boluspor- Altınordu
: 1-1
Adanaspor- Eskişehirspor
: 2-0
Puan durumu
Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|16
|12
|2
|2
|27
|8
|19
|38
|2.
|DENİZLİSPOR
|16
|10
|3
|3
|28
|17
|11
|33
|3.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|16
|8
|4
|4
|26
|12
|14
|28
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|16
|8
|4
|4
|18
|13
|5
|28
|5.
|BOLUSPOR
|16
|8
|3
|5
|20
|15
|5
|27
|6.
|HATAYSPOR
|16
|7
|5
|4
|17
|10
|7
|26
|7.
|OSMANLISPOR
|16
|8
|2
|6
|18
|12
|6
|26
|8.
|ALTINORDU
|16
|6
|7
|3
|20
|12
|8
|25
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|16
|7
|3
|6
|20
|16
|4
|24
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|16
|6
|5
|5
|17
|18
|-1
|23
|11.
|ADANASPOR
|16
|4
|7
|5
|19
|19
|0
|19
|12.
|İSTANBULSPOR
|16
|4
|7
|5
|21
|23
|-2
|19
|13.
|GİRESUNSPOR
|16
|5
|3
|8
|17
|22
|-5
|18
|14.
|ALTAY
|16
|4
|4
|8
|20
|18
|2
|16
|15.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|16
|4
|3
|9
|21
|28
|-7
|15
|16.
|AFJET AFYONSPOR
|16
|4
|3
|9
|20
|27
|-7
|15
|17.
|ESKİŞEHİRSPOR
|16
|4
|3
|9
|14
|32
|-18
|15
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|16
|0
|2
|14
|6
|47
|-41
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
17. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftasının maç programı şöyle: 21 Aralık
Cuma:
19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk
)
22 Aralık Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Stadı daha sonra açıklanacak)
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)
23 Aralık Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya
Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim
)
16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
24 Aralık Pazartesi:
19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova
)
Gençlerbirliği,Kardemir Karabükspor,Gaziantep
16 Aralık 2018 Pazar 20:54