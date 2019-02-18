18 Şubat 2019, 21:25
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Eskişehirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Abalı Denizlispor, puanını 47'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Ligin 22. haftasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tetiş Yapı Elazığspor- Gençlerbirliği: 1-2

Hatayspor- Adana Demirspor: 1-1

Ümraniyespor- Balıkesirspor Baltok: 2-0

Altay- Boluspor: 1-0

Altınordu-Gazişehir Gaziantep: 1-0

Osmanlıspor- Kardemir Karabükspor: 3-0

Afjet Afyonspor- Giresunspor: 3-2

Adanaspor- İstanbulspor: 1-1

Eskişehirspor-Abalı Denizlispor: 1-1

Puan durumu

TakımlarOGBMAYAVP
1. ABALI DENİZLİSPOR22 14 5 3 38 20 18 47
2. OSMANLISPOR22 14 2 6 32 14 18 44
3. GENÇLERBİRLİĞİ22 14 2 6 35 21 14 44
4. ÜMRANİYESPOR22 12 5 5 28 19 9 41
5. ALTINORDU22 10 8 4 30 13 17 38
6. HATAYSPOR22 10 7 5 27 15 12 37
7. GAZİŞEHİR GAZİANTEP22 10 5 7 38 20 18 35
8. BOLUSPOR22 9 5 8 26 22 4 32
9. ADANA DEMİRSPOR22 9 4 9 28 29 -1 31
10. BALIKESİRSPOR BALTOK22 8 5 9 23 27 -4 29
11. ALTAY22 7 7 8 30 25 5 28
12. ADANASPOR22 6 8 8 28 28 0 26
13. İSTANBULSPOR22 5 11 6 28 29 -1 26
14. ESKİŞEHİRSPOR22 6 6 10 24 39 -15 24
15. GİRESUNSPOR22 5 7 10 20 28 -8 22
16. AFJET AFYONSPOR22 5 6 11 27 37 -10 21
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR22 4 5 13 24 38 -14 17
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR22 0 2 20 7 69 -62 -1



Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi. Denizlispor,Eskişehirspor,Kardemir Karabükspor
Kaynak: AA


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