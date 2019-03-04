04 Mart 2019, 21:36
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Altay, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-1 yenen Abalı Denizlispor, puanını 50'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.

Gençlerbirliği 48 puanla ikinci, Osmanlıspor ise 47 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Ligin 24. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Adanaspor- Giresunspor: 1-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Abalı Denizlispor: 1-2

Eskişehirspor- Adana Demirspor: 1-2

Osmanlıspor-Gazişehir Gaziantep: 0-1

Altınordu- Hatayspor: 2-2

Ümraniyespor- Kardemir Karabükspor: 3-0

Boluspor- İstanbulspor: 2-1

Afjet Afyonspor-Gençlerbirliği: 0-0

Altay-Balıkesirspor Baltok: 1-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 24. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1. ABALI DENİZLİSPOR24 15 5 4 40 23 17 50
2. GENÇLERBİRLİĞİ24 15 3 6 37 22 15 48
3. OSMANLISPOR24 15 2 7 34 15 19 47
4. ÜMRANİYESPOR24 13 5 6 32 21 11 44
5. HATAYSPOR24 11 8 5 32 17 15 41
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP24 11 6 7 40 21 19 39
7. ALTINORDU24 10 9 5 32 18 14 39
8. ADANA DEMİRSPOR24 11 4 9 33 30 3 37
9. BOLUSPOR24 10 5 9 28 24 4 35
10. ALTAY24 9 7 8 33 26 7 34
11. BALIKESİRSPOR BALTOK24 9 5 10 25 29 -4 32
12. ADANASPOR24 7 9 8 30 29 1 30
13. İSTANBULSPOR24 5 11 8 29 34 -5 26
14. ESKİŞEHİRSPOR24 6 7 11 26 42 -16 25
15. GİRESUNSPOR24 5 8 11 22 31 -9 23
16. AFJET AFYONSPOR24 5 7 12 28 39 -11 22
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR24 5 5 14 28 41 -13 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR24 0 2 22 8 75 -67 -1

Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi. Altay, Kardemir Karabükspor, Spor
Kaynak: AA


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