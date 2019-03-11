11 Mart 2019, 21:31
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın son maçında Abalı Denizlispor, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı ve 51 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü.

Ligde sahasında Altay'ı 1-0 ile geçen Gençlerbirliği ise aynı puanda 2. sırada yer aldı.

Ligin 25. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:

Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-0

Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: 0-4

Giresunspor- Boluspor: 3-1

Adana Demirspor-Osmanlıspor: 0-0

Hatayspor- Eskişehirspor: 4-0

İstanbulspor- Altınordu: 0-1

Balıkesirspor Baltok- Adanaspor: 1-0

Gençlerbirliği-Altay: 1-0

Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: 0-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. ABALI DENİZLİSPOR25 15 6 4 40 23 17 51
2. GENÇLERBİRLİĞİ25 16 3 6 38 22 16 51
3. OSMANLISPOR25 15 3 7 34 15 19 48
4. ÜMRANİYESPOR25 13 6 6 32 21 11 45
5. HATAYSPOR25 12 8 5 36 17 19 44
6. GAZİŞEHİR GAZİANTEP25 12 6 7 42 21 21 42
7. ALTINORDU25 11 9 5 33 18 15 42
8. ADANA DEMİRSPOR25 11 5 9 33 30 3 38
9. BOLUSPOR25 10 5 10 29 27 2 35
10. BALIKESİRSPOR BALTOK25 10 5 10 26 29 -3 35
11. ALTAY25 9 7 9 33 27 6 34
12. ADANASPOR25 7 9 9 30 30 0 30
13. İSTANBULSPOR25 5 11 9 29 35 -6 26
14. GİRESUNSPOR25 6 8 11 25 32 -7 26
15. AFJET AFYONSPOR25 6 7 12 32 39 -7 25
16. ESKİŞEHİRSPOR25 6 7 12 26 46 -20 25
17. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR25 5 5 15 28 43 -15 20
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR25 0 2 23 8 79 -71 -1




Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi. Denizlispor, Kardemir Karabükspor, Spor
Kaynak: AA


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