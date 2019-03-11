Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftası, oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Abalı Denizlispor
, sahasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı ve 51 puana yükselerek averajla liderliğini sürdürdü.
Ligde sahasında Altay
'ı 1-0 ile geçen Gençlerbirliği
ise aynı puanda 2. sırada yer aldı.
Ligin 25. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Gazişehir Gaziantep-Tetiş Yapı Elazığspor
: 2-0
Kardemir Karabükspor-Afjet Afyonspor: 0-4
Giresunspor- Boluspor
: 3-1 Adana
Demirspor-Osmanlıspor: 0-0
Hatayspor- Eskişehirspor
: 4-0
İstanbulspor- Altınordu
: 0-1 Balıkesirspor
Baltok- Adanaspor
: 1-0
Gençlerbirliği-Altay: 1-0
Abalı Denizlispor-Ümraniyespor: 0-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|ABALI DENİZLİSPOR
|25
|15
|6
|4
|40
|23
|17
|51
|2.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|25
|16
|3
|6
|38
|22
|16
|51
|3.
|OSMANLISPOR
|25
|15
|3
|7
|34
|15
|19
|48
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|25
|13
|6
|6
|32
|21
|11
|45
|5.
|HATAYSPOR
|25
|12
|8
|5
|36
|17
|19
|44
|6.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|25
|12
|6
|7
|42
|21
|21
|42
|7.
|ALTINORDU
|25
|11
|9
|5
|33
|18
|15
|42
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|25
|11
|5
|9
|33
|30
|3
|38
|9.
|BOLUSPOR
|25
|10
|5
|10
|29
|27
|2
|35
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|25
|10
|5
|10
|26
|29
|-3
|35
|11.
|ALTAY
|25
|9
|7
|9
|33
|27
|6
|34
|12.
|ADANASPOR
|25
|7
|9
|9
|30
|30
|0
|30
|13.
|İSTANBULSPOR
|25
|5
|11
|9
|29
|35
|-6
|26
|14.
|GİRESUNSPOR
|25
|6
|8
|11
|25
|32
|-7
|26
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|25
|6
|7
|12
|32
|39
|-7
|25
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|25
|6
|7
|12
|26
|46
|-20
|25
|17.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|25
|5
|5
|15
|28
|43
|-15
|20
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|25
|0
|2
|23
|8
|79
|-71
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
Denizlispor, Kardemir Karabükspor, Spor
Kaynak: AA