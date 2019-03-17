Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftası, bugün oynanan 4 maçla tamamlandı.
Afjet Afyonspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Abalı Denizlispor
, averajla liderliğini devam ettirdi. Gençlerbirliği
de Adanaspor
deplasmanında 3 puanı tek golle aldı ve zirve takibini sürdürdü.
Deplasmanda Altay
'a 4-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor
, bitime 8 hafta kala lige veda etti.
Ligin 26. haftasında yapılan maçların sonuçları şöyle:
Eskişehirspor- Altınordu
: 2-4
Ümraniyespor-Gazişehir Gaziantep
: 1-2
Birevim Elazığspor- Adana Demirspor
: 0-2
Osmanlıspor- Hatayspor
: 1-3
Giresunspor- İstanbulspor
: 0-0
Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor: 1-3
Altay-Kardemir Karabükspor: 4-0
Adanaspor-Gençlerbirliği: 0-1
Boluspor- Balıkesirspor
Baltok: 1-0
Puan durumu
Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Spor Toto 1. Lig
|
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|
|--------------------------
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
| ---
|1.
|ABALI DENİZLİSPOR
|26
|16
|6
|4
|43
|24
|19
|54
|2.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|26
|17
|3
|6
|39
|22
|17
|54
|3.
|OSMANLISPOR
|26
|15
|3
|8
|35
|18
|17
|48
|4.
|HATAYSPOR
|26
|13
|8
|5
|39
|18
|21
|47
|5.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|26
|13
|6
|7
|44
|22
|22
|45
|6.
|ALTINORDU
|26
|12
|9
|5
|37
|20
|17
|45
|7.
|ÜMRANİYESPOR
|26
|13
|6
|7
|33
|23
|10
|45
|8.
|ADANA DEMİRSPOR
|26
|12
|5
|9
|35
|30
|5
|41
|9.
|BOLUSPOR
|26
|11
|5
|10
|30
|27
|3
|38
|10.
|ALTAY
|26
|10
|7
|9
|37
|27
|10
|37
|11.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|26
|10
|5
|11
|26
|30
|-4
|35
|12.
|ADANASPOR
|26
|7
|9
|10
|30
|31
|-1
|30
|13.
|İSTANBULSPOR
|26
|5
|12
|9
|29
|35
|-6
|27
|14.
|GİRESUNSPOR
|26
|6
|9
|11
|25
|32
|-7
|27
|15.
|AFJET AFYONSPOR
|26
|6
|7
|13
|33
|42
|-9
|25
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|26
|6
|7
|13
|28
|50
|-22
|25
|17.
|BİREVİM ELAZIĞSPOR
|26
|5
|5
|16
|28
|45
|-17
|20
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|26
|0
|2
|24
|8
|83
|-75
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silindi.
Denizlispor, Kardemir Karabükspor, Spor
Kaynak: AA