Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 8. hafta mücadelesinde Ödemişspor, Altınova
Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 38. dakikada Ali Berk
Tetik'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.
Ödemişspor, karşılaşmanın 58. dakikasında Mustafa Acun
'un attığı golle beraberliği sağladı.
Evsahibi takım, 85. dakikada Umur Erdoğan, 90 artı 4. dakikada Mustafa Acun ile iki gol daha bularak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Ödemiş,Altınova
11 Kasım 2018 Pazar 17:22