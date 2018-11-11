11 Kasım 2018, 17:22
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Futbol: Spor Toto

Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 8. hafta mücadelesinde Ödemişspor, Altınova Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup 8. hafta mücadelesinde Ödemişspor, Altınova Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Ödemiş Saraçoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 38. dakikada Ali Berk Tetik'in kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

Ödemişspor, karşılaşmanın 58. dakikasında Mustafa Acun'un attığı golle beraberliği sağladı.

Evsahibi takım, 85. dakikada Umur Erdoğan, 90 artı 4. dakikada Mustafa Acun ile iki gol daha bularak karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Ödemiş,Altınova
11 Kasım 2018 Pazar 17:22