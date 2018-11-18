Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçında Siirt
İl Özel İdarespor, Bingöl Karlıova
Yıldırımspor'u 4-1 mağlup etti. Atatürk
Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip 1. dakikada Sezer Kahraman'ın golüyle 1-0 öne geçti.
Siirt İl Özel İdaresporlu Hamit Kılıç
'ın 13. dakikada attığı golle skor eşitlenerek 1-1 oldu. 33. dakikada da Gökhan Emreciksin
'in golüyle ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. İlk yarı 2-1 sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili oynayan ev sahibi ekip, 54. dakikada Gökhan Emreciksin ve 70. dakikada Yunus Topçu'nun golleriyle 4-1 galip geldi.
Maçı, Vali Ali Fuat Atik
, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay
ve Siirt Spor Başkanı Hifzullah Canpolat da izledi.
Karlıova,Bingöl,Siirt
18 Kasım 2018 Pazar 16:19