18 Kasım 2018, 16:19
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Futbol: Spor Toto

Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçında Siirt İl Özel İdarespor, Bingöl Karlıova Yıldırımspor'u 4-1 mağlup etti.

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçında Siirt İl Özel İdarespor, Bingöl Karlıova Yıldırımspor'u 4-1 mağlup etti.

Atatürk Stadı'nda oynanan maçta, konuk ekip 1. dakikada Sezer Kahraman'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Siirt İl Özel İdaresporlu Hamit Kılıç'ın 13. dakikada attığı golle skor eşitlenerek 1-1 oldu. 33. dakikada da Gökhan Emreciksin'in golüyle ev sahibi ekip 2-1 öne geçti. İlk yarı 2-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında etkili oynayan ev sahibi ekip, 54. dakikada Gökhan Emreciksin ve 70. dakikada Yunus Topçu'nun golleriyle 4-1 galip geldi.

Maçı, Vali Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay ve Siirt Spor Başkanı Hifzullah Canpolat da izledi. Karlıova,Bingöl,Siirt
18 Kasım 2018 Pazar 16:19