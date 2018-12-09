Futbol: Spor Toto

SİVAS (AA ) - Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta 12. hafta müsabakasında Şarkışla
Belediyespor- Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor
maçı 0-0 tamamlandı.
Şarkışla İlçe Stadyumu'ndaki mücadeleyi, hakemler Hüseyin Ertaş, Atakan Ataseven ve Ozan Bozkurt yönetti.
Ev sahibi ekibin 10 kişi tamamladığı mücadele, 0-0 sona erdi.
Bu skorla puanını 32'ye yükselten Şarkışla ekibi liderliğini sürdürdü.
Mücadeleyi, Sivas
Valisi Salih Ayhan
, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya
, Gemerek
Kaymakamı Şarkışla Kaymakam Vekili Cengiz Nayman, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç
da izledi.
09 Aralık 2018 Pazar 17:29