Futbol: Spor Toto

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta, Ağrı
1970 Spor, deplasmanda Yüksekova
Belediyespor'u 4-1 yendi.
Yüksekova Şehir Stadı'nda oylanan maçın ilk yarısı Ağrı 1970 Spor'un 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Yüksekova Belediyespor ikinci yarıda aradığı golü bulsa da Ağrı 1970 Spor, 2 gol daha bularak karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Ağrı 1970 Spor puanını 54'e yükselterek zirvedeki yerini korurken, Yüksekova Belediyespor 23 puanla ligin 10. sırasında yer aldı.
Maçı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan
, Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım
da izledi.
Ağrı, Yüksekova, Güncel
Kaynak: AA