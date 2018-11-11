Futbol: Spor Toto Bal

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 11. Grup'ta, Edirnespor
, Çerkezköy
1911 Doğanspor'u 2-0 yendi.
Edirne 25 Kasım Stadyumu'nda oynanan maça, ev sahibi takım, Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ün fotoğrafının yer aldığı, "Seni Özlüyoruz" yazılı pankartla çıktı.
Edirnespor, maçtan Uğur Kapısız ve Atakan Serin'in attığı gollerle 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmayı, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt
, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk
Çakır, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Zekeriya Bayrak, Edirnespor Başkanı Savaş Üner ile Çerkezköy 1911 Doğanspor yöneticileri de izledi.
Edirne,Çerkezköy,Edirnespor
11 Kasım 2018 Pazar 18:15