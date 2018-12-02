Futbol: Spor Toto Bal

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. grupta mücadele veren Yozgatspor
1959 FK, Turhalspor'u 3-0 mağlup etti.
Yozgat Bozok Stadyumu'nda oynanan maçın 7 ve 35'inci dakikasında Mehmet Şükrü
Önder'in attığı gol ile ev sahibi takım ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısına üstünlüğü koruyan Yozgatspor, Hüseyin Çelik
'in 72. dakikada attığı golle durumu 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın kalan dakikalarında gol çıkmayınca Yozgatspor 1959 FK, sahadan galip ayrıldı.
Mehmet Şükrü,Yozgat,Yozgatspor
02 Aralık 2018 Pazar 16:48