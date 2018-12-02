Futbol: Spor Toto Bal

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 8. Grup'ta, Somaspor, Ödemişspor'u deplasmanda 2-0 yendi.
Ödemiş Saraçoğlu Stadında oynanan maçta Somaspor, Yusuf Demir
'in 34. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
Maçın 82. dakikasında Yusuf Demir, takımının ve kendisinin ikinci golünü atarak durumu 2-0 yaptı ve maç bu şekilde sona erdi.
Bu sonuçla grup liderliğini liderliğini koruyan Somaspor, galibiyet sevincini deplasmanda takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarıyla paylaştı.
Ödemiş,Yusuf Demir
02 Aralık 2018 Pazar 18:30