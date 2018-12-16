Futbol: Spor Toto Bal

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 4. Grup'ta Çarşambaspor
, Sinopspor
'u 5-1 mağlup etti.
Çarşamba Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 9. 14. ve 45 dakikalarda Kaan Akar
attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 üstün tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında konuk ekip Sinopspor, 47. dakikada Onur Berber'in attığı golle durumu 3-1 yaptı.
Çarşambaspor'da ikinci yarıda da gollerine devam eden Kaan Akar, 57. ve 76 dakikalarda attığı gollerle takımını 5-1 üstünlüğe taşıdı.
Bu şekilde sona eren karşılaşma sonunda, Çarşambaspor grupta 21 puan ile 4. sırada, Sinopspor ise 17 puan ile 7. sırada yer aldı.
Kaan Akar,Sinopspor,Çarşambaspor
16 Aralık 2018 Pazar 17:36