Futbol: Spor Toto Bal

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt
Özel İdarespor, Ağrı
Gençlerbirliğispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor.
Özel İdarespor Teknik Sorumlusu Ahmet Erten
, ligi en iyi noktada tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.
Dün oynadıkları Muş
Menderesspor erteleme maçını 4-1 kazanarak büyük moral yakaladıklarını belirten Erten, "Hedefimiz kalan tüm maçları da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmektir. Takımda sakat ve cezalı futbolcumuz yok. Takımda genç ve deneyimli futbolcularımız var. Pazara günü oynayacağımız Ağrı Gençlerbirliğispor maçı öncesi antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." dedi.
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Kaynak: AA