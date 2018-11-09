Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Arda Kardeşler
, Ali Saygın Ögel
, Hakan Yemişken Evkur Yeni Malatyaspor
: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar
, Erkan Kaş
, Murat Yıldırım
, Ahmet Ildız, Guilherme, Adem Büyük
, Aleksic, Boutaib Trabzonspor
: Onur Recep Kıvrak
, Pereira, Toure
, Hosseini, Novak, Onazi, Sosa, Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan
, Rodallega, Nwakaeme
Goller: Dk. 36 Guilherme, Dk. 38 Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kart: Dk. 43 Boutaib (Evkur Yeni Malatyaspor)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
4. dakikada Adem Büyük'ün ceza sahasının dışından savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Boutaib'in vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin yakınından auta çıktı.
23. dakikada Olcay Şahan'ın pasıyla ceza sahasının sağında Pereira topla buluştu. Pereira'nın pasında ceza sahasında topu alan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden dışarı gitti.
36. dakikada Boutaib, rakip savunmanın hatasıyla kaptığı topu Guilherme'ye verdi. Guilherme, ceza alanına girer girmez, öne çıkan kaleci Onur'un sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.
38. dakikada Guilherme sağdan ceza alanının dışından topu kale önüne doğru gönderdi. Altıpasın çaprazındaki Aleksic'in sol ayağıyla vurduğu meşin yuvarlak filelere gitti ve Evkur Yeni Malatyaspor maçta 2-0 öne geçti.
39. dakikada Aleksic'in ceza sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta top kale direğine çarparak auta çıktı.
40. dakikada Sosa'nın yaklaşık 25 metreden şutunda top kaleci Farnolle'den döndü. Ceza alanında bu kez Rodallega'nın vuruşunda yine Farnolle'den dönen topu Malatyaspor savunması uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
41. dakikada sol çaprazda kaleye yakın noktada topu önünde bulan Novak'ın şutunda, kaleci Farnolle gole izin vermedi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Evkur Yeni Malatyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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