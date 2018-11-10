Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur
Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy
, Cevdet Kömürcüoğlu Çaykur Rizespor
: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Brabec, Koray Altınay
(Dk. 45 Ali Çamdalı
), Mehmet Uslu
, Saadane, Robin Yalçın, Umar, Samudio, Boldrin, Vedat Muric
Medipol Başakşehir
: Mert Günok
, Caicara, Epureanu, da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir
, İrfan Can
Kahveci, Visca, Mossoro, Napoleoni, Bajic
Sarı kartlar: Dk. 41 Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Robin Yalçın (Çaykur Rizespor)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı, 0-0 sona erdi.
1. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta Visca'nın sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.
20. dakikada sol kanattan Mehmet Uslu'nun ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muric'in kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı yumruklarıyla uzaklaştırdı.
24. dakikada Samudio'nun ara pasında ceza sahası içerisine giren Vedat Muric'in yerden vuruşunda, kaleye gitmekte olan topu Mert Günok yatarak kornere çeldi.
26. dakikada Visca'nın savunmayı geçtikten sonra sağdan ceza sahası içerisine ortasında, altı pas üzerindeki Napoleoni boş kaleye istediği vuruşu yapamayınca, konuk ekip mutlak golden oldu.
38. dakikada Mossoro'nun sağdan ceza sahası içerisine ortasında altı pas üzerindeki Bajic'in plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
Çaykur
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:04