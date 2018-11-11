Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Bursa
Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan
, Esat Sancaktar, Süleyman Özay Bursaspor
: Okan Kocuk
, Barış Yardımcı
, Chedjou (Dk. 74 Atanasov), Ertuğrul Ersoy
, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara
, Lima
, Tunay Torun
(Dk. 57 Saivet), Latovlevici, Sakho (Dk. 46 Umut Nayir) Kasımpaşa
: Ramazan Köse
, Popov, Veysel Sarı
, Ben Youssef, Özgür Çek
(Dk. 61 Josue Sa), Sadiku, Pavelka, Eduok (Dk. 82 Koita), Trezeguet (90+3 İlhan Depe
), Diagne
Goller: Dk. 22 Diagne, Dk. 48 Trezeguet (Kasımpaşa), Dk. 26 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor)
Sarı kartlar: Dk. 38 Lima, Dk. 45+1 Tunay Torun, Dk. 65 Ertuğrul Ersoy (Bursaspor), Dk. 84 Sadiku (Kasımpaşa)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
48. dakikada Kasımpaşa bir kez daha öne geçti. Konuk ekip, ceza sahası sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına gelen Trezeguet, sert bir şutla meşin yuvarlığı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-2.
51. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Lima, attığı deparla rakip takım ceza alanına kadar ilerledi. Kaleciyle sağ çaprazda karşı karşıya kalan Lima'nın şutunda meşin yuvarlak iyi yer tutan Ramazan Köse'de kaldı.
85. dakikada ceza sahası sağ ön çaprazında topla buluşan Lima'nın önünü boşaltıp yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Tunay Torun,Bursaspor,Lima
11 Kasım 2018 Pazar 15:46